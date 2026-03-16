Chiètres: neuf personnes se trouvaient à bord du car postal

Au moment de l'incendie du car postal mardi vers 18h25, neuf personnes se trouvaient à bord ...
Chiètres: neuf personnes se trouvaient à bord du car postal

Chiètres: neuf personnes se trouvaient à bord du car postal

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Au moment de l'incendie du car postal mardi vers 18h25, neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule à Chiètres (FR). Trois occupants ont pu s'extraire du bus en étant blessés. Les portes se sont ouvertes normalement lorsque le car a pu s'immobiliser.

Outre le conducteur, le car postal comptait sept passagers et l'auteur présumé. Le drame a fait six morts. Parmi les trois blessés, 'une femme de 56 ans se trouve toujours hospitalisée dans un état critique', a indiqué lundi la police fribourgeoise. Deux personnes, situées à l'extérieur, ont été légèrement blessées en tentant de porter secours aux victimes.

Les constatations techniques indiquent que le bus était équipé de deux portes passagers. 'Celles-ci se sont ouvertes normalement lorsque le véhicule s'est immobilisé. L'incendie ayant été déclenché pendant le trajet, l'ouverture n'a pu avoir lieu qu'à l'arrêt complet du bus', a ajouté la police.

/ATS
 

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