Christian Constantin et Nicolas Voide seront jugés ultérieurement

Christian Constantin et Nicolas Voide, l'ex-président du Grand Conseil, ont comparu devant ...
Christian Constantin et Nicolas Voide seront jugés ultérieurement

Christian Constantin et Nicolas Voide seront jugés ultérieurement

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Christian Constantin et Nicolas Voide, l'ex-président du Grand Conseil, ont comparu devant la justice mercredi à Martigny. Le Tribunal a renvoyé leur affaire et demandé une nouvelle expertise judiciaire dans le cadre du rachat de la villa de l'entrepreneur René Grand.

Ce rachat par la société Christian Constantin SA pour 975'000 francs, un prix correspondant à la reprise de l’hypothèque, vaut au président du FC Sion d’être poursuivi pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, tout comme son notaire, l'ex-candidat au Conseil d'Etat Nicolas Voide.

La dizaine de contre-expertises présentées mardi par leurs avocats estime que le prix de vente devait se situer, en 2019, entre 890'000 et 979'000 francs. Pour le Ministère public, ce chiffre se monte à 1,47 million de francs.

La Cour a ainsi choisi de commander une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci sera gérée par le Tribunal. Ce dernier a également décidé de disjoindre les deux volets de l'affaire, soit: la faillite de l'entreprise de René Grand de celui lié au rachat de sa villa.

/ATS
 

Actualités suivantes

Police lausannoise: réforme nécessaire face aux discriminations

Police lausannoise: réforme nécessaire face aux discriminations

Suisse    Actualisé le 04.02.2026 - 11:06

Police lausannoise: réforme nécessaire face aux discriminations

Police lausannoise: réforme nécessaire face aux discriminations

Suisse    Actualisé le 04.02.2026 - 12:44

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 21:44

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: condamnation à 45 mois ferme

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: condamnation à 45 mois ferme

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 16:40

Articles les plus lus

Gaza: 25 avocats dénoncent Ignazio Cassis devant la CPI

Gaza: 25 avocats dénoncent Ignazio Cassis devant la CPI

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 11:47

Le MPC enquête sur des soupçons de terrorisme au Tessin

Le MPC enquête sur des soupçons de terrorisme au Tessin

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 12:31

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: condamnation à 45 mois ferme

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: condamnation à 45 mois ferme

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 16:40

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 21:44

L'USS demande de renforcer la protection de la santé au travail

L'USS demande de renforcer la protection de la santé au travail

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 11:35

Gaza: 25 avocats dénoncent Ignazio Cassis devant la CPI

Gaza: 25 avocats dénoncent Ignazio Cassis devant la CPI

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 11:47

Le MPC enquête sur des soupçons de terrorisme au Tessin

Le MPC enquête sur des soupçons de terrorisme au Tessin

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 12:31

Jeune juif orthodoxe frappé par un homme antisémite à Zurich

Jeune juif orthodoxe frappé par un homme antisémite à Zurich

Suisse    Actualisé le 03.02.2026 - 12:58