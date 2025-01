Cinq blessés dans une collision sur l'A1 près de Wallisellen (ZH)

Un accident impliquant trois voitures a fait cinq blessés sur l'autoroute A1, à la hauteur de Wallisellen (ZH), dans la nuit de samedi à dimanche. Le tronçon, en direction de Zurich, a dû être fermé pendant plusieurs heures, selon la police cantonale.

L'accident s'est produit vers 2 heures du matin à l'entrée de Dübendorf. Deux voitures sont entrées en collision, l'une d'elles a dérapé sur la chaussée et percuté la glissière de sécurité. Une deuxième collision s'est produite avec un troisième véhicule. Les blessés ont subi des blessures légères à graves et ont été hospitalisés.

Les débris de carrosserie se sont éparpillés sur plus de 100 mètres, nécessitant la fermeture de l'autoroute pendant quatre heures. Les trois automobilistes, deux hommes et une femme âgés de 20 et 28 ans, seront dénoncés.

/ATS