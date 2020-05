Cinquante nouveaux cas en Suisse en 24 heures

Cinquante nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Au total, la Suisse compte désormais 30'463 cas confirmés en laboratoire.

C'est le quatrième jour consécutif que l'OFSP n'annonce pas plus de 50 nouveaux cas. Et la barre de 100 nouveaux cas n'a plus été franchie depuis dimanche 3 mai. A l'heure actuelle, 1589 personnes sont décédées en lien avec un COVID-19 confirmé. Cela correspond à une incidence de 19 décès pour 100'000 personnes.

Plus de 328'163 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du COVID-19, dont 11% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne). L’incidence se monte à 355 cas pour 100'000 habitants, précise l'OFSP. Le nombre de cas est soumis à des fluctuations hebdomadaires.

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés. Un pourcent du canton de Genève a contracté le virus. C'est le seul canton a avoir dépassé ce seuil.

A ce jour, 3881 hospitalisations en lien avec un COVID-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Treize pourcents des personnes hospitalisées n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Les trois plus fréquemment mentionnées chez des personnes hospitalisées étaient l'hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%).

L’âge des patients hospitalisés va de 0 à 102 ans, avec un âge médian de 72 ans. 60% d’entre eux sont des hommes. Le nombre de personnes hospitalisées est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à tout âge.

Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes. L'âge médian était de 84 ans. Sur les 1515 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante.

/ATS