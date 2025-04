Comment mieux prévoir les avalanches de glissement

Des scientifiques du SLF ont recueilli pour la première fois des données directement sous des avalanches de glissement à l'aide de capteurs. L'objectif est d'établir des règles afin de prévoir plus précisément le moment de leur déclenchement et leur étendue.

'Nous avons obtenu de nouvelles informations sur les processus décisifs lors du départ d’une avalanche de glissement ', indique Amelie Fees, scientifique au WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF à Davos, citée mercredi dans un communiqué.

Lors d’une avalanche de glissement, l’ensemble du manteau neigeux glisse sur un sol constitué d’herbe ou de dalles rocheuses, et ce toujours de manière spontanée. Pour cela, la neige doit être humide au sol. En hiver, cela se fait par le bas, lorsque la chaleur résiduelle de l’été est encore stockée dans le sol. Au printemps, en revanche, elle vient d’en haut, l’eau de fonte et la pluie s’infiltrant à travers le manteau neigeux jusqu’au fond.

La chercheuse a examiné les conditions qui doivent régner au sol et dans la neige pour qu’une telle avalanche se déclenche. Pour cela, elle a mesuré pendant trois hivers la teneur en eau de la neige et la température du sol. C’est la première fois que des scientifiques collectent des données directement sous les masses de neige qui glissent sur un film d’eau.

L’objectif à long terme est de développer des règles appropriées pour une prévision plus précise du moment de déclenchement de ces avalanches. C’était jusqu’ici assez difficile, leurs processus n’ayant pas encore été largement étudiés, contrairement à d'autres types d'avalanches, note le SLF.

Pour ses recherches, Amelie Fees a placé 44 capteurs sur le Seewer Berg à Davos, sur une pente où ce type d'avalanche se produit régulièrement en hiver. Elle a ainsi mesuré toutes les quinze minutes la température du sol et la quantité d'eau qu'il contient. Ses résultats fournissent des indications sur la répartition de ces deux paramètres et sur la valeur minimale qu’ils atteignent lorsqu’une avalanche se déclenche.

Un grand défi

Selon le SLF, le principal résultat de l'étude est qu'il est utile de surveiller en continu le sol et la neige sur les pentes avalancheuses à l'aide de capteurs, plutôt que de se baser uniquement sur les données météorologiques. Il reste cependant encore beaucoup de recherches à faire pour développer un système fiable, selon ces travaux publiés dans la revue The Cryosphere.

Pour les spécialistes, les avalanches de glissement représentent un grand défi. Elles transportent souvent un volume important lors d’hivers très enneigés, et c’est ce qui les rend dangereuses. De plus, elles peuvent partir à tout moment, de jour comme de nuit, et personne ne peut encore en estimer le moment exact. Par ailleurs, un déclenchement artificiel, par exemple par minage, est pratiquement impossible.

/ATS