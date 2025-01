Conseil fédéral: Heidi Z'graggen renonce à une nouvelle candidature

La conseillère aux Etats Heidi Z'Graggen (Centre/UR) ne sera pas candidate une seconde fois au Conseil fédéral. Elle privilégie son travail à la Chambre des cantons. L'Uranaise avait figuré sur le ticket du PDC en 2018 au côté de la Valaisanne Viola Amherd.

Dans un communiqué publié lundi, Mme Z'Graggen se dit comblée par sa fonction de conseillère aux Etats. Elle entend travailler avec conviction et engagement pour la Suisse, ajoute-t-elle.

L'ancienne conseillère d'Etat uranaise, aujourd'hui âgée de 58 ans, a été élue en 2019 au Conseil des Etats. Elle siège dans la Commission des institutions politiques et dans la Commission judiciaire, deux organes où sont prises des décisions importantes, relève-t-elle.

Et la centriste de citer notamment les relations entre la Suisse et l'Union européenne ou l'immigration. Elle souhaite aussi s'occuper de la politique de l'énergie et des transports. Des thèmes qui 'exigent la plus grande attention'.

/ATS