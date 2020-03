Coronavirus: plus de 1350 personnes testées positives en Suisse

Le coronavirus continue de se propager en Suisse. A 10h30 samedi, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recensait 1359 cas testés positifs, dont quatre au Liechtenstein. Treize personnes sont décédées pour l'heure.

A ce stade, 1189 cas ont été confirmés et 170 doivent encore l'être, a précisé l'OFSP. Vendredi, le nombre total de cas s'élevait à 1125, dont 116 devaient être confirmés.

L’âge des cas testés positifs va de 0 à 98 ans, avec un âge médian de 49 ans (50 % des cas sont plus jeunes et 50 % sont plus âgés que cet âge). 52 % des cas sont des hommes, 48 % des femmes. Les adultes restent nettement plus touchés que les enfants.

Des cas ont été déclarés dans 24 des 26 cantons suisses. Le canton de Vaud recense le plus de cas confirmés (254), devant le Tessin (250) et Zurich (119).

/ATS