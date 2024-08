Corps de la sixième randonneuse disparue en mars en Valais retrouvé

Le corps de la sixième randonneuse portée disparue en mars dans la région de Tête Blanche (VS) a été retrouvé samedi. Il s'agit de la Fribourgeoise de 28 ans.

Lors d'un survol en hélicoptère, l'équipage a aperçu une étoffe partiellement ensevelie. Des spécialistes du Groupe Montagne de la Police cantonale valaisanne ont alors été dépêchés sur les lieux, où ils ont pu extraire le corps du manteau neigeux, indique samedi soir la police valaisanne.

Le 9 mars, six randonneurs à ski avaient disparu dans la région de Tête Blanche (VS) alors qu'ils ralliaient Zermatt à Arolla. Cinq d'entre eux, des Valaisans de la même famille âgés de 21, 27, 30, 44 et 58 ans, avaient été retrouvés morts le lendemain.

Après concertation avec la famille de la Fribourgeoise, les recherches pour la retrouver avaient été suspendues le 14 mars. C'est elle qui avait pu donner l'alerte permettant de localiser les autres randonneurs.

/ATS