Cortège final du carnaval de Lucerne

Le grand cortège final des joueurs de 'Guggenmusik' s'est déroulé mardi soir à Lucerne, à l'issue des six jours du carnaval. 12'000 personnes y ont assisté avant une dernière nuit de folie.

Environ 80 formations musicales ont déambulé à travers la vieille ville dans une cacophonie générale. Les deux autres grands cortèges du carnaval de Lucerne avaient attiré 70'000 personnes au total, jeudi dernier et lundi.

Si le carnaval de Lucerne est le deuxième de Suisse en affluence, de grandes parades ont aussi marqué les festivités dans d'autres villes lucernoises. Ils étaient notamment 25'000 à Emmen et à Littau pour y assister et jusqu'à 10'000 dans des communes plus modestes.

L'édition 2021 du carnaval de Lucerne sera lancée le 11 février. Dans les cantons catholiques, le début du carnaval précède toujours Pâques de sept semaines et demie, soit la période du carême.

A Bâle dès lundi prochain

Dès lundi prochain, ce sera au tour des Bâlois de célébrer leur carnaval, le plus grand de Suisse. Les festivités dureront trois jours, 'les trois plus beaux jours de l'année'. Elles commenceront à 04h00 à travers le traditionnel 'Morgestraich', le défilé de lanternes satiriques au son des fifres.

Il n'est pas exclu que le cornavirus ait un impact sur le déroulement du carnaval de Bâle. Les autorités prévoient d'informer les médias jeudi à ce sujet.

