Course-poursuite: coup de feu tiré à Lausanne par un policier

La police de l'Ouest lausannois a tenté d’interpeller un véhicule suspect jeudi dans la nuit à Renens. Il a pris la fuite en forçant un barrage. Un policier a alors fait usage de son arme contre la voiture. Personne n'a été blessé, 4 des 5 passagers ont été arrêtés.

Aux alentours de 03h30, une patrouille de la police de l'Ouest lausannois (POL) a décidé de contrôler une puissante berline qui circulait à Renens avec 5 personnes à bord. Le conducteur a refusé d’obtempérer et a tenté de prendre la fuite, explique la police cantonale dans un communiqué.

Les policiers ont alors poursuivi la voiture. Au cours de la poursuite, ils ont constaté que les plaques minéralogiques de la voiture étaient celles d’un autre véhicule. Les policiers lui ont intimé l’ordre de s’arrêter, mais le conducteur a accéléré en direction de Lausanne, toujours suivie par la voiture de la POL.

Barrage à l'avenue de Montoie

Le véhicule s’est engagé sur l'avenue du Chablais en direction de l’avenue de Provence. Au giratoire, il a pris la direction de Lausanne, sans obéir aux injonctions des policiers. Simultanément, un autre véhicule de la POL s'est mis en travers de la route, à l'avenue de Montoie, pour dresser un barrage.

Arrivé à cette hauteur, le conducteur a forcé le barrage. Un policier a alors fait usage de son arme en direction du bas du véhicule qui a poursuivi sa route vers le quartier sous-gare de Lausanne. Arrivés à l’avenue Fraisse, les occupants ont abandonné la voiture et pris la fuite à pied dans différentes directions.

Quatre jeunes dont deux mineurs

Le dispositif mis en place par la police a permis d’intercepter quatre occupants qui tentaient d’échapper à la police. Le cinquième occupant est toujours recherché. L'évènement n’a pas fait de blessé.

Les quatre occupants interpellés ont été emmenés au poste de police pour la suite de la procédure. Il s’agit de deux mineurs de 15 et 17 ans, ainsi que de deux adultes de 20 ans, tous de nationalité suisse.

Dans sa course, le conducteur du véhicule a commis de nombreuses et graves infractions à la Loi sur la circulation routière. Il a également heurté un taxi qui transportait un passager. Ce dernier et le chauffeur n’ont pas été blessés.

/ATS