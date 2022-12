Covid: 1400 hospitalisations pour des effets secondaires du vaccin

De mars à décembre 2021 quelque 1400 personnes ont été hospitalisées avec un diagnostic d’effets indésirables de vaccins contre le COVID-19. Les cas de patients hospitalisés avec la maladie elle-même s'élèvent à 84'186 pour 2020 et 2021. 11% sont décédés à l'hôpital.

Plus de la moitié des hospitalisations dues à des effets secondaires indésirables de la vaccination ont eu lieu entre avril et juillet 2021, soit au plus fort de la campagne de vaccination, précise lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans un quart des cas, le diagnostic principal posé concernait des symptômes de fièvre, une altération de l’état général ou des malaises. Dans un autre quart, il se rapportait à une maladie de l’appareil circulatoire, comme les myocardites et péricardites, l’insuffisance cardiaque et l’infarctus.

Les maladies de l’appareil circulatoire ont été la cause principale d’hospitalisation chez les personnes de moins de 50 ans présentant des effets secondaires indésirables de la vaccination, avec 37% des cas.

Covid: 3% des séjours en 2020-2021

Les hospitalisations avec la maladie elle-même ont concerné près de 43'300 cas en 2021, en augmentation par rapport à 2020 (40'893). Sur les deux années 2020 et 2021, elles ont représenté 3% de l’ensemble des séjours.

Plus de la moitié des hospitalisations avec un diagnostic de COVID-19 sont intervenues entre octobre 2020 et février 2021, au plus fort de la deuxième vague de la pandémie. 35% ont eu lieu au cours des trois vagues qui se sont succédées ensuite, entre mars et décembre 2021.

Les hospitalisations au printemps 2020, lors de la première vague marquée par les mesures de semi-confinement, ne représentent que 12% de toutes les hospitalisations en 2020 et 2021 recensées avec ce diagnostic.

Hommes plus touchés

La moitié des personnes hospitalisées pour COVID-19 avaient au moins 70 ans et les hommes étaient majoritaires (55,6%). Six fois sur dix, le diagnostic était associé à une maladie de l’appareil respiratoire comme diagnostic principal de l’hospitalisation, le plus souvent une pneumonie.

Plus d’une hospitalisation sur huit (13%) a exigé des soins intensifs, qui ont été très longs. La moitié ont duré plus de 153 heures, cinq fois plus que la durée médiane des séjours en soins intensifs en l’absence de COVID-19 (29 heures).

22% des heures de soins intensifs

Il en résulte que 22% des heures de soins intensifs prodigués dans les hôpitaux en 2020 et 2021 l’ont été à des personnes avec le Covid, alors qu’elles ne représentaient que 7% des patients à en avoir bénéficié.

Cette proportion a même dépassé les 50% lors des pics des deux premières vagues de la pandémie, entre la mi-mars et début avril 2020, puis de mi-octobre 2020 jusqu’à début janvier 2021.

Un patient sur 9 décédé à l'hôpital

Au cours des deux années 2020 et 2021, 8232 personnes hospitalisées avec le COVID-19 sont décédées à l’hôpital, soit 11,3% des personnes hospitalisées avec ce diagnostic. Le taux de décès est deux fois plus élevé lorsque des soins intensifs ont été nécessaires (24,4%).

La proportion de décès parmi ces personnes hospitalisées a été la plus élevée lors des deux premières vagues de la pandémie, où elle était légèrement inférieure à 13%. Pour les trois vagues suivantes, de mars à décembre 2021, le taux de décès a été inférieur, de 8,5% en moyenne.

/ATS