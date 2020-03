Covid-19: la vague continue de rouler sur la Suisse

Pas de répit sur le front de l'épidémie au Covid-19: la Suisse compte 1201 personnes contaminées de plus en 24 heures pour un de 15'475 cas lundi. Et 295 personnes ont déjà perdu la vie.

Par rapport à leur taille, les cantons du Tessin, de Vaud, de Bâle-Ville et de Genève restent les plus touchées, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique lundi. Le taux d'incidence sur 100'000 personnes personnes est de 551,3 au Tessin, de 418,6 dans le canton de Vaud, de 372,2 à Bâle-Ville et de 367,4 à Genève.

Sur 1445 personnes hospitalisées, 59% d'entre eux sont des hommes et 41% des femmes. Leur âge va de 0 à 101 ans avec un âge médian de 70 ans.

Depuis le début de l'épidémie, environ 116'700 tests ont été menés en Suisse. Près de 13% se sont révélés positifs.

Les adultes restent plus touchés que les enfants. Pour les moins de 50 ans, les femmes sont plus touchées que les hommes, et c'est l'inverse qui se produit en-dessus de 60 ans.

/ATS