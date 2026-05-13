Crans-Montana: Jean-Claude Savoy choisit de garder le silence

Président de la commune de Chermignon de 2009 à 2016, Jean-Claude Savoy s'est présenté, mercredi, devant le pool de procureures en charge de l'affaire de l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana. L'homme a choisi de garder le silence, n'ayant pas eu accès au dossier.

L'ex-président s'est arrivé au campus Energypolis de Sion en compagnie de son avocat. L'homme a choisi de ne pas répondre aux questions des membres du Ministère public (MP) en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents. D'emblée, l'homme a pris la parole pour expliquer ses raisons.

'Mon client n'a pas répondu aux questions, car il n'a pas eu accès au dossier', a précisé son avocat Bryan Pitteloud en milieu de matinée. 'Pour la suite, il entend participer activement à l'enquête.'

En 2015, alors qu'il était encore président de Chermignon, Jean-Claude Savoy avait co-signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar 'Le Constellation', à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti.

/ATS