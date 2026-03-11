Crans-Montana: Les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

A l’invitation du canton du Valais, plus d’une centaine de victimes de l’incendie du 1er janvier ...
Crans-Montana: Les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

Crans-Montana: Les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

Photo: KEYSTONE/KEYSTONE POOL/ALESSANDRO DELLA VALLE

A l’invitation du canton du Valais, plus d’une centaine de victimes de l’incendie du 1er janvier à Crans-Montana et de proches ont participé à une soirée d’échanges, mercredi à Sion. Ils ont pu s'entretenir avec le président de la Confédération, Guy Parmelin.

Ce moment, loin des projecteurs médiatiques, visait 'à témoigner de la profonde solidarité des autorités cantonales et fédérales et à rappeler leur volonté de tout mettre en œuvre pour leur offrir le soutien nécessaire (ndlr: à long terme)', selon un communiqué de l'Etat du Valais. 'Ce moment a permis aux victimes et leurs proches de poser leurs questions et de partager leurs inquiétudes.'

'Ces dernières semaines, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs blessés dans des hôpitaux en Suisse et à l’étranger', leur a dit Guy Parmelin. 'J’ai vu des visages marqués par l’épreuve. J’ai entendu des récits bouleversants. J’ai mesuré comme jamais la fragilité de la vie et la cruauté du destin.'

Les conseillers d'Etat Christophe Darbellay, Stéphane Ganzer et Mathias Reynard étaient aussi présents.

/ATS
 

