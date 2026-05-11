Crans-Montana: Patrick Clivaz s'est présenté à son audition

L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz, s'est ...
Crans-Montana: Patrick Clivaz s'est présenté à son audition

Crans-Montana: Patrick Clivaz s'est présenté à son audition

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz, s'est présenté lundi peu après 08h30 au campus Energypolis à Sion, pour son audition dans le cadre du drame du bar 'Le Constellation'. L'homme a choisi de répondre aux questions.

En poste depuis janvier 2025, le politicien n'était pas en fonction lors des contrôles des normes incendie au 'Constellation', en 2018 et 2019. Le pool de procureures va cependant chercher à comprendre pourquoi, même depuis son arrivée au sein de la municipalité, ce lieu public a continué à ne pas être inspecté. Patrick Clivaz est le 10e inculpé à être auditionné par le MP.

Si l'audition du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud avait mobilisé plus de 30 journalistes, le 13 avril, il en va autrement de celle de son collègue de la municipalité. Un photographe de Keystone-ATS présent sur place n'a dénombré qu'une dizaine de professionnels des médias.

Patrick Clivaz est entré par une porte latérale, mais a choisi de répondre au pool de procureures, selon un avocat présent.

/ATS
 

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