Crans-Montana: l'Italie rappelle son ambassadeur à Berne

L'Italie a rappelé son ambassadeur en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Le gouvernement entend par cette décision protester contre la libération sous conditions de Jacques Moretti, le gestionnaire du bar 'Le Constellation' qui a pris feu la nuit de St-Sylvestre.

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani ont ordonné à l'ambassadeur Cornado de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud pour lui faire part de 'la vive indignation du gouvernement et de l'Italie face à la décision du Tribunal des mesures de contrainte de libérer Jacques Moretti', a annoncé samedi le palais Chigi, le siège de la présidence du Conseil des ministres.

'Cette décision représente une grave offense et une nouvelle blessure infligée aux familles des victimes de la tragédie de Crans-Montana et à ceux qui sont encore hospitalisés', poursuit le communiqué. Le gouvernement a donc rappelé l'ambassadeur à Rome afin de définir les mesures ultérieures à prendre.

/ATS