Crans-Montana: tous les patients suisses sont rentrés chez eux

Une partie des blessés de l'incendie de Crans-Montana a été prise en charge dans des cliniques ...
Crans-Montana: tous les patients suisses sont rentrés chez eux

Crans-Montana: tous les patients suisses sont rentrés chez eux

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Une partie des blessés de l'incendie de Crans-Montana a été prise en charge dans des cliniques à l'étranger. Entre-temps, tous les patients résidant en Suisse ont pu être rapatriés, indique la Confédération mardi.

Au total, 22 personnes résidant en Suisse ont été rapatriées depuis l'étranger, a annoncé l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Elles faisaient partie des 38 blessés pris en charge dans des hôpitaux en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie à la suite de l'incendie survenu le 1er janvier.

Un comité médical rattaché à l'OFPP a coordonné le rapatriement sur le plan opérationnel. Il a été dissous après les retours des blessés.

La plupart des blessés ont tout été admis dans des hôpitaux de Suisse romande ainsi qu’à la clinique Suva de Sion, afin que la rééducation et la poursuite du traitement puissent se dérouler à proximité du lieu de vie des patients.

/ATS
 

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