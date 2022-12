Danger d'avalanche en montagne qualifié de « fort »

La météo venteuse et humide rend les conditions en montagne risquées. Selon l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), le danger est qualifié de 'fort' (4 sur 5) dans les Alpes valaisannes et entre Adelboden (BE) et le col du Grimsel.

Ailleurs sur l'arc alpin, le danger est 'marqué (3 sur 5), selon le bulletin du WSL publié jeudi en fin de journée. Le temps ne devrait pas s'améliorer dans les jours à venir, selon Météosuisse. De fortes pluies sont attendues ainsi que des vents tempétueux.

La limite de la neige devrait remonter de 1600 à 2000 voire 2300 mètres dans la nuit de jeudi à vendredi. En haute montagne, il faudra compter avec beaucoup de neige soufflée, selon l'agence météorologique. Jeudi déjà, le temps était particulièrement doux pour la saison en plaine. Le mercure a grimpé jusqu'à 15,8 à Giswil (OW).

/ATS