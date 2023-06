Danger mortel pour la faune dans nos jardins: les robots tondeurs

Les robots tondeurs, auxquels beaucoup recourent pour la coupe de leur gazon, représentent un danger mortel pour la faune. Les hérissons et de nombreux autres animaux sauvages et de compagnie en sont en effet régulièrement victimes.

Les robots tondeurs infligent des coupures et mutilations souvent fatales, souligne l'organisation mondiale de protection des animaux QUATRE PATTES. S'agissant des hérissons, les outils de jardinage tels que les débroussailleuses, les souffleurs ou aspirateurs de feuilles, les tondeuses à gazon et les robots de tonte sont la deuxième cause de blessures et de mortalité après la circulation routière.

En effet, les hérissons ne s'enfuient pas, mais s'enroulent en cas de danger. Soit ils meurent immédiatement à la suite d'un accident avec un robot, soit ils subissent de graves blessures.

Aussi mauvais pour la biodiversité

Mais les robots présentent encore un autre inconvénient majeur: ils privent le hérisson, et aussi les oiseaux, de leur alimentation de base. 'Les insectes, arachnides et escargots ne trouvent pas de conditions de vie favorables sur un gazon toujours tondu à ras', explique Nicolas Roeschli, biologiste chez QUATRE PATTES Suisse.

'Ils sont souvent broyés par le robot tondeur. Les amphibiens, espèces strictement protégées, se trouvent aussi à la merci des lames, comme les lézards et autres reptiles. La biodiversité s'en trouve durablement réduite.'

D'autres dangers guettent encore les animaux sauvages et domestiques. QUATRES PATTES met par exemple aussi en garde contre le danger de noyade dans les étangs de jardin et les fenêtres de cave ouvertes en imposte, véritables pièges mortels.

Conseils utiles

L'organisation donne quelques conseils pour maintenir un jardin respectueux des animaux. 'Il suffit de poser des planchettes garnies de baguettes transversales ou de petits grillages dans les étangs pour permettre aux animaux de sortir de l'eau. Au lieu de laisser les fenêtres de la cave ouvertes en imposte, on peut les sécuriser par une grille de protection. Ainsi les animaux ne se retrouveront pas coincés', explique Nicolas Roeschli.

Celui-ci recommande en outre de renoncer aux robots tondeurs, surtout le soir et au crépuscule, ou de ne les utiliser que sous surveillance étroite. 'L'idéal est de n'utiliser le robot que sous surveillance pendant la journée'.

Le mieux du point de vue de la protection des animaux et de la nature est de toute façon d'avoir un jardin le plus naturel possible, dans lequel oiseaux et petits animaux sauvages trouvent nourriture et protection, rappelle l'organisation.

/ATS