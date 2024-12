Davantage de moyens pour les EPF et l'accueil extra-familial

Dans le cadre du budget 2025, le National a adopté jeudi différentes augmentations de crédit dans les domaines de la formation et de la culture. Il s'agissait de mettre en oeuvre les décisions prises par le Parlement en septembre.

Les députés ont ainsi validé une hausse de 12,5 millions de francs de la contribution au domaine des EPF. L'UDC s'est opposée à cette hausse, tout comme le PLR 'pour des raisons budgétaires'.

L'UDC aurait au contraire voulu couper 40 millions dans ce poste. Les EPF disposent de réserves importantes et génèreront davantage de recettes ces prochaines années avec l'augmentation des taxes d'étude pour les étudiants étrangers. 40 millions ne représentent que 1,6% de la contribution versée aux EPF, a fait valoir Lars Guggisberg (UDC/BE).

Le National a en revanche approuvé une coupe dans les bourses allouées à des étudiants étrangers en Suisse (-4,8 millions) et dans la mobilité internationale (-2,6 millions). Une proposition du Centre demandant une coupe de 1,5 million dans les fonds alloués à Pro Helvetia a été acceptée par 98 voix contre 93 et 3 abstentions. Outre le Centre, elle a été soutenue par l'UDC et quelques PLR.

Accueil extra-familial

Les députés ont aussi approuvé 6,9 millions supplémentaires pour l'accueil extrafamilial des enfants et 0,3 million pour l'encouragement des activités extrascolaires.

Damien Cottier (PLR/NE) a plaidé pour renoncer à cette augmentation. Il ne faut pas augmenter par anticipation les moyens. Si davantage de demandes sont déposées par les cantons, le Conseil fédéral pourra demander un crédit supplémentaire, a-t-il fait valoir.

En comparaison internationale, la Suisse est mal notée dans ce domaine, a au contraire rappelé Simon Stadler (C/UR). Et d'ajouter qu'il reste beaucoup à faire en dehors des agglomérations. Au final, M. Cottier n'a été suivi que par son parti et l'UDC.

Les débats se poursuivent sur les crédits dévolus à l'environnement, à l'énergie et aux transports.

/ATS