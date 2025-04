De fortes précipitations en Valais, mais pas de dégâts majeurs

Les fortes précipitations, qui s'abattent sur le Valais depuis mercredi, n'ont pas fait de dégât majeur, a indiqué jeudi vers 06h00 l'Organe cantonal de conduite valaisan (OCC). Plusieurs routes ont été fermées et des communes sont privées d'électricité.

La route du col du Simplon est notamment interdite à la circulation en raison de la neige, a précisé Samuel Bonvin de l'OCC à l'agence de presse Keystone-ATS. Les chutes de neige ont fait chuter des arbres et branches sur différentes routes, entravant la circulation routière.

Les tronçons entre Stalden et Saas Grund et entre Saas Grund et Saas-Almagell, tout comme le col du Grand-Saint-Bernard avaient été fermés préventivement jeudi à 19h00.

Les liaisons ferroviaires sont également perturbées. La liaison entre Taesch et Zermatt est notamment interrompue, a ajouté M. Bonvin. Des bus de remplacement ont été mis en place.

MétéoSuisse a confirmé mercredi un degré de danger dit 'très fort', soit 5/5, pour le Haut-Valais jusqu'à jeudi 18h00.

/ATS