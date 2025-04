De fortes précipitations vont s'abattre sur la Suisse

De fortes précipitations sont attendues ces prochains jours dans certaines régions de Suisse, en particulier dans le Haut-Valais et au Tessin. Elles pourraient entraîner des glissements de terrain et des inondations.

Dans le Haut-Valais, en particulier dans la région sud du Simplon et dans la vallée de Saas, de fortes précipitations sont attendues entre mardi 18h00 et jeudi 18h00. MétéoSuisse annonce un degré de danger dit 'très fort', soit 5/5.

De fortes chutes de neige sont attendues sur la région entre mercredi 18h00 et jeudi 18h00, parfois jusqu'au fond des vallées. MétéoSuisse parle d'un cumul possible de 60 à 120 cm au-dessus de 1800 mètres, voire davantage sur les hauts sommets et entre 150 et 250 mm d'eau en-dessous.

La vallée de Zermatt et la Binntal sont également sous alerte avec un danger 'fort' de niveau 4 pour les intempéries et de degré 3 pour les chutes de neige, indique MétéoSuisse.

Concernant le Rhône, un niveau de degré 2 (danger limité) pourrait être atteint dans la journée de jeudi. MétéoSuisse recommande de s'éloigner des cours d'eau, y compris des lits de ruisseaux asséchés, des bords des lacs ou rivières et des versants raides

Val Maggia arrosé

Dans les régions voisines, dont fait partie le Tessin, il faut s'attendre à des précipitations entre 80 et 150 millimètres, a indiqué Luca Panziera de MétéoSuisse mardi à l'agence de presse Keystone-ATS.

Bien que le Tessin se trouve en marge de la zone de barrage, des quantités de pluie considérables y sont tout de même attendues, de 80 millimètres dans l'est du canton, jusqu'à 180 millimètres dans le Val Maggia.

Ces régions sont placées en niveau d'alerte 2. Dans la partie occidentale du Val Maggia, les précipitations pourraient même atteindre localement le seuil du niveau 3, selon M. Panziera. Les précipitations les plus importantes sont attendues entre mercredi 06h00 heures et jeudi 12h00.

/ATS