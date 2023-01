Début en demi-teinte pour le Festival de ballons de Château-d'Oex

Reporté à deux reprises en raison de la pandémie, le Festival international de ballons de Château-d'Oex (VD) a été lancé pour une 43e édition. Prévue jusqu'au 29 janvier, la manifestation a vu le vent jouer les trouble-fête pour sa journée inaugurale.

Malgré le ciel bleu, la plupart des vols ont dû être annulés samedi en raison de vents soutenus. 'Sachant qu'on ne peut pas diriger un ballon, nous sommes complètement tributaires de la météo, et surtout des vents', a expliqué le pilote Xavier Feal, interrogé par Keystone-ATS.

Pour cette première journée du festival, 'les conditions ne sont pas toutes alignées pour faire des vols en toute sécurité', a-t-il ajouté. Se référant aux prévisions, il a dit s'attendre à une journée encore compliquée dimanche, mais à une 'détente' au niveau du vent dès le début de la semaine prochaine.

Quelque 60 montgolfières et autant de pilotes, issus de 15 pays, sont annoncés jusqu'au 29 janvier. Si la météo le permet, le festival pourra proposer ses rendez-vous habituels, comme les vols passagers, les démonstrations de formes spéciales, les vols 'captifs' pour les enfants ou encore les compétitions entre pilotes.

Parmi ces concours, on retrouve notamment une course de rapidité, une autre de longue distance et différentes compétitions dédiées à la précision.

Nouveautés

En marge des vols, plusieurs nouveautés ont été ajoutées cette année au programme, à l'image d'une série de conférences intitulées 'Personnalités au sommet' avec notamment Bertrand Piccard, Vera Michalski et Benoît Aymon. Une collaboration avec le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) a aussi été initiée, permettant aux visiteurs de découvrir des films primés lors de l'édition de 2022.

Un spectacle pour les enfants 'Le Tour du monde de Michel' et une exposition 'Le Tour du Monde en 80 montgolfières' figurent également au programme. En revanche, le spectacle nocturne sons et lumières 'Night Glow' a été annulé cette année pour une question de coûts.

Evénement phare du Pays-d'Enhaut, la manifestation attire entre 15'000 et 35'000 spectateurs selon les éditions.

/ATS