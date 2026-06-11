Décès de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf

L'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf est décédé subitement mercredi à ...
Décès de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf

Décès de l'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

L'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf est décédé subitement mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille. Politicien indépendant, il avait siégé au sein de l'exécutif cantonal entre 1997 et fin 2011, à l'intérieur et à l'agriculture.

Avec la disparition de Pascal Corminboeuf, Fribourg perd une figure politique atypique et reconnue de tous. Lettré devenu agriculteur, il est entré sur la scène publique dans sa commune de Domdidier, dans le district de la Broye, dont il est devenu syndic en 1991, après avoir siégé au Conseil général.

Pascal Corminboeuf poursuit son chemin pour se faire élire en novembre 1996 au Conseil d'Etat fribourgeois. Il y restera pendant trois législatures, avec deux réélections, pour prendre sa retraite politique à fin 2011. Ensuite, cet humaniste a poursuivi son engagement dans le milieu associatif.

Pascal Corminboeuf a soutenu de nombreuses causes, notamment au sein de 'Osons l’accueil', où il est encore apparu au moment d'accueillir des réfugiés ukrainiens avec l'invasion russe de 2022.

/ATS
 

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