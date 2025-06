Décès de l'ex-conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois

L'ex-conseiller d'Etat socialiste Pierre Dubois est décédé lundi à l'âge de 86 ans. Le Neuchâtelois avait siégé au gouvernement de 1980 à 1997.

Le Conseil d'État 'salue l'engagement sans failles de cet homme d'État à l’humour teinté d’ironie, qui a oeuvré avec pragmatisme, lucidité et loyauté pour le bien-être des Neuchâteloises et Neuchâtelois, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Son héritage politique, son impact sur le développement économique du canton et son attachement à la région resteront gravés dans les mémoires'.

/ATS