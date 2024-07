Défauts sur un quart des appareils électriques contrôlés en Suisse

Près d'un quart des 1260 appareils électriques contrôlés en Suisse en 2023 présentaient des défauts majeurs ou mineurs. Les autorités ont prononcé 114 interdictions de vente et publié 10 rappels et alertes de sécurité.

La plupart des équipements défectueux comportaient des défauts pouvant entraîner des risques de décharges électriques, de brûlures, de dégagement de fumée ou d’incendie, a indiqué lundi l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) dans un communiqué.

Parmi les matériels interdits à la vente figuraient des appareils ménagers et de bureau, des luminaires LED ou laser, des chargeurs, des batteries externes, des installations photovoltaïques Plug & Play et des batteries domestiques. De plus, de nombreux appareils électriques munis de fiches étrangères non conformes ont à nouveau fait l'objet d'une interdiction de vente, détaille l'ESTI.

