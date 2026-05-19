Déficit plus important que prévu pour la Ville de Fribourg en 2025

La Ville de Fribourg reste dans les chiffres rouges, pour le deuxième exercice consécutif. ...
Déficit plus important que prévu pour la Ville de Fribourg en 2025

Déficit plus important que prévu pour la Ville de Fribourg en 2025

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Ville de Fribourg reste dans les chiffres rouges, pour le deuxième exercice consécutif. Les comptes bouclent avec un déficit de 21,5 millions de francs, un montant plus élevé que la prévision du budget qui l'anticipait à 16,1 millions.

Les revenus ont totalisé 298,5 millions de francs pour des charges de 320 millions, a indiqué mardi le Conseil communal. Le résultat 2025 intègre plusieurs éléments 'extraordinaires, uniques et significatifs'. Sans eux, il serait ressorti avec une perte de 25,5 millions, soit 4 millions de plus que le déficit effectif.

Le principal écart par rapport au budget vient des recettes tirées des personnes morales qui ont chuté de 16,6 millions, en lien avec l'impôt sur le bénéfice. A l'inverse, et malgré la 'prudence habituelle', les revenus provenant des personnes physiques apparaissent supérieures de 3,6 millions à ce qui était attendu.

Selon l'exécutif, l’enjeu est désormais de fixer des priorités pour maintenir l’autonomie décisionnelle permettant de répondre aux attentes de la population.

/ATS
 

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