Délai accru pour le contre-projet à l'initiative sur les urgences

Les députés fribourgeois ont voté un décret prolongeant le délai imparti pour rédiger le contre-projet à l’initiative constitutionnelle pour des urgences hospitalières 24 heures sur 24 dans les régions. Conseil d'Etat et Grand Conseil disposent d'un an supplémentaire.

Le décret a été accepté vendredi par 89 voix sans opposition et 4 abstentions. 'Le projet est complexe', a insisté la députée centriste Anne Meyer Loetscher, précisant que le délai additionnel n'était pas de trop. 'Nous avons besoin d'un temps énorme', a ajouté le conseiller d'Etat Philippe Demierre, en charge de la santé.

'L'idée est de pouvoir finir le plus rapidement possible. Nous devons cela à la population, afin de leur donner la sécurité de leur prise en charge', a dit le magistrat UDC. Malgré son caractère populiste, l'initiative offre l'opportunité de revoir la politique cantonale en la matière, a noté le député centriste François Genoud.

Convaincre les citoyens

'Le contre-projet devra convaincre nos concitoyens', a complété son collègue UDC Marc Fahrni. Pour mémoire, l'initiative a été déposée par un comité citoyen en juin 2021. Un an plus tard, le Grand Conseil avait décidé de ne pas s’y rallier et de lui opposer un contre-projet, suivant l'avis de l'exécutif cantonal.

En principe, un contre-projet doit être élaboré dans un délai d’une année à compter de la reconnaissance de la validité du texte, soit d'ici au 22 mars prochain dans ce cas. Puis l'initiative et le contre-projet doivent être soumis tous les deux au vote populaire dans un délai de 180 jours à compter de l’adoption du contre-projet.

La loi sur l’exercice des droits politiques prévoit cependant une telle prolongation. Avec le feu vert obtenu vendredi, le contre-projet devra être soumis au législatif cantonal d’ici à mars 2024. Quant à la votation populaire, elle est reportée au mois de septembre de l'an prochain.

Comité d'initiative fâché

La prolongation n'est évidemment pas du goût du comité d’initiative H24. Il y a trois semaines, devant la presse, ce dernier a lancé un cri d'alarme face à la situation 'catastrophique' de l'Hôpital fribourgeois (HFR). 'Le Conseil d'Etat doit prendre des mesures radicales sans tarder', ont alors déclaré les initiants.

Plus largement, l'existence de l'initiative H24 s'inscrit dans le contexte de la définition de la stratégie 2030 de l'HFR. Le processus se déroule alors que l'établissement se débat dans des difficultés financières qui l'ont vu creuser ses pertes ces dernières années, sans compter l'épuisement de son personnel.

/ATS