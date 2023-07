Démonstration de robots secouristes dans la campagne genevoise

Quinze équipes et quelque 150 ingénieurs et jeunes chercheurs ont présenté jeudi à Avully (GE) leurs prototypes de robot pouvant faciliter l'aide en cas de catastrophe. L'armée et des partenaires privés cherchent à mettre la robotique au service de l'aide d'urgence.

Les démonstrations se sont déroulées dans la campagne genevoise à l'occasion d'Arche (Advanced Robotic Capabilities for Hazardous Environments), la plus grande manifestation suisse dans le domaine du travail de terrain sur la robotique.

L'armée a pu évaluer le potentiel de celle-ci pour les secours en terrain difficile d'accès en particulier. Robots chenille, robots-drones ou robots qui nagent, il y en avait pour tous les goûts et besoins.

Les chercheurs ont pu expliquer et démontrer les avantages de leurs 'créatures', par exemple pour les secours en cas de tremblements de terre ou autres catastrophes. Ce domaine de la robotique à cheval entre le civil et le militaire suscite un vif intérêt, comme les participants ainsi que les médias ont pu le constater.

