Dépenses moins élevées pour l'AVS, annonce la Confédération

L'ancien modèle utilisé par la Confédération pour l'AVS surestimait les dépenses. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) tablait sur une erreur de 4 milliards de francs pour 2033. L'écart entre l'ancien et le nouveau modèle est désormais de 2,5 milliards.

En mai 2024, l'OFAS a découvert que le programme de calcul des perspectives financières de l'AVS comportait deux formules mathématiques qui conduisaient à une estimation anormalement élevée des dépenses de l'AVS sur le long terme.

L'OFAS a depuis développé deux nouveaux modèles de calcul. Il a aussi chargé deux instituts externes, KOF-ETH et Demografik, de proposer leurs propres projections indépendantes des dépenses de l'AVS en utilisant des données accessibles au public.

Désormais, l'OFAS estime les dépenses à environ 69 milliards de francs en 2033, annonce-t-il lundi dans un communiqué. Ce résultat se situe à mi-chemin entre les deux estimations externes: selon les hypothèses retenues, KOF-ETH chiffre les dépenses de 2033 entre 70 et 72 milliards de francs et Demographik, entre 68 et 70 milliards de francs.

Les perspectives financières publiées à l'occasion de la consultation sur le financement de la 13e rente de vieillesse prévoyaient des dépenses d'environ 71,5 milliards de francs en 2033.

Ecart de 2,5 milliards

Les écarts entre les nouvelles et les anciennes projections sont donc légèrement inférieurs à ce qui avait été estimé début août, écrit l'OFAS. Ainsi, l'écart entre l’ancien et le nouveau modèle est de 2,5 milliards de francs, toujours pour 2033. L'OFAS avait initialement dit que la surestimation des dépenses atteindrait 4 milliards de francs en 2033.

L'erreur de l'OFAS a suscité des critiques virulentes de l'ensemble de l'échiquier politique. Les Vert-e-s ont déposé un recours au Tribunal fédéral pour annuler la votation sur AVS21, qui avait ancré l'âge de la retraite pour les femmes à 65 ans. La victoire du 'oui' avait été très serrée.

