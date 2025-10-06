Des associations veulent un parc public à la campagne Masset

Diverses associations appellent à voter 'oui' le 30 novembre à l'acquisition de la campagne Masset par la Ville de Genève pour y créer un parc public. L'achat de la propriété du bédéiste Zep est attaqué par un référendum de la droite.

'L'acquisition de cette parcelle est capitale pour créer un nouvel espace de verdure pour la population', a déclaré lundi devant les médias Marina Janssens, du Collectif de soutien au parc Masset. A deux mois de la votation municipale, les partisans du 'oui' montent au front pour expliquer ses enjeux aux autres habitants de la Ville de Genève.

Le quartier des Charmilles se densifie depuis une dizaine d'années. Les plans localisés et directeurs de quartier prévoient une hausse du nombre d'habitants, de 1750 à 6400. 'La densité sera comparable à celle des Pâquis, mais sans le lac ni parc', a relevé Zoltán Horváth, de l'Association des habitant-es de la Concorde. L'accès au domaine permettra aussi au public de rejoindre facilement les rives du Rhône, en contrebas.

