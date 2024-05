Des aurores boréales brillent à nouveau dans le ciel suisse

Des aurores boréales étaient visibles en Valais, à hauteur de Ravoire dans la commune de Martigny, vendredi en fin de soirée. Le phénomène s'est produit en raison d'une forte tempête géomagnétique, indique MeteoSuisse sur X.

Ce phénomène naturel a aussi été constaté à l'observatoire de Winterthur Eschenberg, indique ce dernier vendredi soir.

L'observatoire Hubelmatt de Lucerne a annoncé plus tôt la probable apparition d'aurores boréales dans le ciel suisse entre minuit et l'aube. Pour les voir, il est recommandé de se rendre dans un endroit sombre et sur un point élevé avec une vue dégagée vers le nord.

Rare tempête solaire

Une tempête solaire d'une rare intensité qui a touché la Terre vendredi explique l'apparition de ces aurores boréales, rarissimes sous nos latitudes.

Les aurores se forment lorsque ces éruptions solaires, composées de particules chargées, principalement des électrons et des protons, pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Ceux-ci entrent en collision avec les gaz de l'atmosphère, principalement l'oxygène et l'azote, ce qui libère de l'énergie et de la lumière.

Alerte aux Etats-Unis

Pour que les aurores polaires soient visibles jusqu'en Suisse, les vents solaires doivent être très forts. Ces derniers jours déjà, de tels phénomènes lumineux ont pu être observés sous nos latitudes.

Aux Etats-Unis, une alerte à la tempête géomagnétique de niveau 4, sur une échelle de 5 a été émise par le Centre de prévision de la météo spatiale (SWPC) américain. La tempête pourrait provoquer des perturbations sur les réseaux électriques et de communications, selon le centre.

/ATS