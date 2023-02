Des centaines de manifestants contre la guerre à Genève et Zurich

Des marches pour la paix se tenaient samedi à Genève et Zurich pour marquer la première année de l’invasion russe en Ukraine. Affichant leur soutien aux Ukrainiens, les manifestants appelaient à mieux soutenir les réfugiés ou dénonçaient les livraisons d'armes.

A Genève, quelque 200 personnes étaient rassemblées samedi dès 15h00 sur la zone piétonne du Mont-Blanc en face de la gare Cornavin, selon un décompte effectué sur place par Keystone-ATS. De nombreux participants s'étaient drapés aux couleurs de l’Ukraine.

La manifestation était organisée par le Comité Ukraine Genève, et faisait suite à une action la veille devant le Palais des Nations. Celle-ci avait rassemblé presque autant de personnes, selon les organisateurs.

A Genève toujours, le Centre pour l'action non-violente (CENAC) avait également appelé samedi à une protestation silencieuse sur la Plaine de Plainpalais. Idem à Lausanne, où une poignée de personnes ont répondu à l'appel sur la Place Saint-François.

Assistance aux réfugiés

Sous le slogan 'Arrêtez la guerre, soutenez l’Ukraine', l’antenne genevoise du Comité Ukraine Suisse exhortait la Confédération et les autorités cantonales genevoises à 'tout mettre en œuvre pour soutenir l’Ukraine' dans la guerre contre la Russie.

Notamment par le gel des avoirs des oligarques russes et le renforcement de l’assistance aux réfugiés ukrainiens pour l’accueil, la recherche d’un logement et d’un travail. 'Il est vital d’exiger le retrait des troupes russes de tout le territoire ukrainien et le respect inconditionnel des frontières de l’Ukraine', déclare la représentante du comité Alina Datsii, citée dans un communiqué.

Le collectif - créé le 1er mars 2022 à Lausanne et qui a désormais des sections dans les cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, de Bâle-Ville et du Tessin - réclame aussi un 'soutien à la résistance civile et militaire du peuple ukrainien'. Il est soutenu par de nombreuses associations, ONG et partis politiques.

Deux actions à Zurich

A Zurich, quelque 300 personnes - 500 selon les organisateurs - ont participé à une manifestation à l'appel de l'alliance 'Halte à la guerre'. Elles demandaient notamment 'Non aux livraisons d'armes' et 'Halte aux sanctions contre la Russie'.

'Combattre l'impérialisme, la racine de la guerre', disait l'appel à la manifestation 'contre le fascisme et le nationalisme' et 'pas de rapprochement supplémentaire de la Suisse avec l'OTAN', celle-ci étant une 'alliance impérialiste guerrière'. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a aussi été condamnée.

En parallèle, des Russes se sont rassemblés ailleurs à Zurich pour protester contre la guerre. Ils ont condamné la 'guerre criminelle' et se sont mobilisés pour 'la paix et la victoire pour l'Ukraine' et 'la liberté pour la Russie'.

/ATS