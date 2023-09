Des dizaines de milliers de francs dépensées par les candidats pour les élections

Les grands partis suisses dépenseront plusieurs millions de francs pour les élections fédérales du 22 octobre et certains candidats plusieurs dizaines de milliers de francs. Pour la première fois, partis, candidats et organisations doivent annoncer les sommes reçues.

Le délai pour annoncer auprès du Contrôle fédéral des finances (CDF) les budgets de plus de 50'000 francs et les dons de plus de 15'000 francs a pris fin jeudi. Le CDF doit encore traiter une partie des annonces d'ici deux semaines.

Les chiffres de quatre partis nationaux sont déjà connus. Le Centre a annoncé un budget de 2,1 millions de francs, le PS de 1,7 million. Les dépenses des Vert-e-s devraient se monter à 1,3 million. Le PEV a quant à lui annoncé une enveloppe de 275'000 francs.

Les chiffres de deux organisations nationales sont également déjà publiés. Gastrosuisse soutiendra 160 candidats, majoritairement bourgeois, à hauteur de 315'000 francs. L'association suisse des banquiers versera 51'000 francs au PLR, à l'UDC, au Centre et au PVL pour soutenir la place financière.

/ATS