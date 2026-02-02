Des évêques seront consacrés à Ecône (VS) en juillet prochain

C'est une première depuis 38 ans, Ecône annonce, dans un communiqué diffusé lundi soir, de ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

C'est une première depuis 38 ans, Ecône annonce, dans un communiqué diffusé lundi soir, de nouveaux sacres d’évêques pour le 1er juillet. Cette décision n'a pas reçu le feu vert du Vatican et pourrait déboucher sur de nouvelles tensions.

Aucune nouvelle consécration épiscopale n’a eu lieu depuis 1988 au sein de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX). Quatre évêques avaient alors été consacrés, entraînant leur excommunication - levée en 2009 par Benoît XVI - et le schisme avec Rome. A la suite du décès de Mgr Bernard Tissier de Mallerais en octobre 2024, seuls deux évêques de la FSSPX sont toujours en vie. D'où la volonté de la Fraternité de pouvoir ordonner de nouveaux évêques.

Ecône a reçu ces derniers jours une lettre du Vatican ne répondant 'absolument pas' à ses demandes. Cette réponse négative aurait poussé l’abbé Davide Pagliarani à annoncer de nouvelles consécrations, sans l'assentiment du Vatican, au risque de provoquer une nouvelle rupture avec Rome.

/ATS
 

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Ado poignardé à Aesch (BL): l'accusé de 19 ans devant les juges

La Suisse veut le secrétariat du nouveau « GIEC de la pollution »

Ignazio Cassis s'est rendu en Ukraine pour des entretiens

La saison des pollens va bientôt démarrer en Suisse

Un jeune sur trois s'est montré violent envers ses parents

Ignazio Cassis s'est rendu en Ukraine pour des entretiens

La Suisse veut le secrétariat du nouveau « GIEC de la pollution »

Bellach: un garçon de huit ans grièvement blessé dans un accident

Une personne hospitalisée à Zurich est décédée samedi

La saison des pollens va bientôt démarrer en Suisse

Un jeune sur trois s'est montré violent envers ses parents

