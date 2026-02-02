Des évêques seront consacrés à Ecône (VS) en juillet prochain

C'est une première depuis 38 ans, Ecône annonce, dans un communiqué diffusé lundi soir, de nouveaux sacres d’évêques pour le 1er juillet. Cette décision n'a pas reçu le feu vert du Vatican et pourrait déboucher sur de nouvelles tensions.

Aucune nouvelle consécration épiscopale n’a eu lieu depuis 1988 au sein de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX). Quatre évêques avaient alors été consacrés, entraînant leur excommunication - levée en 2009 par Benoît XVI - et le schisme avec Rome. A la suite du décès de Mgr Bernard Tissier de Mallerais en octobre 2024, seuls deux évêques de la FSSPX sont toujours en vie. D'où la volonté de la Fraternité de pouvoir ordonner de nouveaux évêques.

Ecône a reçu ces derniers jours une lettre du Vatican ne répondant 'absolument pas' à ses demandes. Cette réponse négative aurait poussé l’abbé Davide Pagliarani à annoncer de nouvelles consécrations, sans l'assentiment du Vatican, au risque de provoquer une nouvelle rupture avec Rome.

/ATS