Des membres de Renovate Switzerland bloquent le pont du Mont-Blanc

Plusieurs activistes climatiques de Renovate Switzerland ont à nouveau bloqué samedi le pont du Mont-Blanc à Genève. Ils demandent au Conseil fédéral d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments.

Depuis 14h00, six sympathisants se sont assis sur la chaussée à l'entrée du pont côté gare, a affirmé le mouvement sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux avaient collé leur main sur le bitume.

Plusieurs clichés montrent un déploiement policier sur le pont. La circulation était coupée et des embouteillages se sont formés. Renovate Switzerland avait déjà mené une action similaire sur le pont et il affirme que ce blocage est le huitième ce mois-ci dans le pays.

Le groupe, qui revendique un soutien de la majorité de la population, demande au Conseil fédéral de débloquer immédiatement quatre milliards de francs pour la reconversion de 100'000 personnes dans les métiers de la rénovation thermique. Parmi les personnes qui ont participé à l'action, le plus jeune avait 20 ans et la plus âgée était septuagénaire.

