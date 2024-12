Des milliers de bougies en signe de solidarité

L’action de Caritas 'Un million d’étoiles' a lieu samedi sur une centaine de sites en Suisse. Des milliers de bougies seront allumées en signe de solidarité envers plus d’un million de personnes qui vivent dans la pauvreté en Suisse.

Selon l'Office fédéral de la statistique, 702’000 personnes sont touchées par la pauvreté en Suisse. Et elles sont presque aussi nombreuses à vivre avec le minimum vital. Au total, environ 1,3 million de personnes n’ont pas assez d’argent pour vivre, détaille Caritas. Cela représente plus d’une personne sur six.

Le revenu de ces personnes est nettement inférieur à la moyenne de la population totale. Les familles monoparentales et les familles avec trois enfants et plus sont particulièrement touchées.

'La pauvreté est souvent invisible dans notre société. Les personnes pauvres sont souvent seules, et c’est particulièrement sensible pendant la période de Noël', explique Christine Gerstner, coordinatrice de l’événement pour les Caritas régionales.

Samedi, des centaines de bénévoles transformeront les places publiques, les ponts ou les escaliers en océans de bougies rayonnantes. Chaque bougie allumée est un signe de solidarité. Les événements proposés en de nombreux endroits commencent à la tombée de la nuit et sont ouverts à tous.

/ATS