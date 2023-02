Des milliers de curieux au défilé du carnaval de Berne

Le carnaval de Berne a atteint son apogée samedi avec le grand cortège et le concert de 'monstres' sur la Place fédérale. Des milliers de curieux ont assisté à l'événement.

L'ours du carnaval, qui avait été 'libéré' jeudi de la tour des cages, a pris la tête du cortège à travers la vieille ville. Des dizaines de groupes costumés et de Guggenmusik ont rythmé le déplacement.

Les enfants ont attrapé les friandises que les participants au cortège leur tendaient, sous une pluie de confettis. Le cortège s'est terminé sur la Place fédérale, où les Guggen ont entonné ensemble un 'concert de monstres'.

Pour la première fois depuis 2019, le carnaval de Berne, qui dure trois jours, s'est à nouveau déroulé dans son cadre habituel. En 2020, il avait dû être interrompu le vendredi en raison de la pandémie. L'année suivante, les Bernois ont dû se contenter d'un carnaval virtuel.

En 2022, la fête populaire a repris ses droits, mais dans un cadre plus restreint. Le carnaval de Berne, ressuscité à partir de 1982, la ville fédérale étant en territoire protestant, est considéré comme le troisième plus grand de Suisse après Bâle et Lucerne.

/ATS