Des milliers de manifestants à Berne pour les Kurdes en Syrie

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour une nouvelle manifestation en faveur des régions kurdes de Syrie. Elles ont répondu à l'appel lancé par des organisations kurdes en exil, des groupes d'extrême gauche et d'autres cercles.

La manifestation autorisée avait pour slogan 'Defend Rojava' ('Défendez le Rojava'), comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse Keystone-ATS. Un défilé est prévu dans le centre-ville.

La région appelée Rojava par les Kurdes est située dans le nord de la Syrie. Vendredi, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les troupes du gouvernement de transition syrien et les forces kurdes. La situation reste toutefois fragile.

Au cours des dernières semaines, de nombreuses manifestations en faveur du Rojava ont eu lieu dans les grandes villes suisses.

/ATS