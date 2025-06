Des milliers de personnes dans la rue pour la grève des femmes

Des dizaines de milliers de personnes manifestent samedi après-midi dans plusieurs villes à l'occasion de la grève féministe. Les syndicats et les collectifs féministes demandent davantage de mesures pour une 'véritable égalité'.

L'Union syndicale suisse a appelé à une grève féministe sous le slogan 'Pas de retour en arrière - ensemble pour plus d'égalité'. Des actions sont prévues dans 25 villes et communes suisses, dont six en Suisse romande. A Bâle, quelque 5000 personnes ont pris part à la manifestation, qui a débuté à 14h30, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place.

A l'occasion de la grève des femmes, l'USS exige des employeurs et des politiques qu'ils prennent des mesures pour que l'égalité soit enfin réalisée, car elle est encore loin d'être atteinte, avait-elle écrit avant la manifestation.

L'USS rappelle que les femmes gagnent en moyenne 1364 francs de moins par mois que les hommes. De plus, les professions comptant une importante proportion de femmes continuent également d'être moins bien payées.

Droits durement acquis

L'année dernière, 'nous avons (même) dû accepter des reculs massifs', pouvait-on lire dans un communiqué des organisateurs de la manifestation à Bâle. Et de préciser que 'des droits durement acquis en Suisse, comme la protection de la maternité, ont été remis en question'.

A Zurich, où le violet de la cause féministe a aussi brillé, ce sont près de 10'000 personnes qui ont défilé dans le centre-ville. Beaucoup ont fait preuve d'humour malgré le sérieux des thèmes abordés.

'Je préférerais être à la piscine', pouvait-on ainsi lire sur la pancarte en carton d'une participante qui, comme beaucoup d'autres, souffrait de la chaleur. Il faisait 32 degrés samedi après-midi dans le centre-ville.

/ATS