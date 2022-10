Des oursons en gomme enflammés déclenchent un incendie

Un bambin de six ans a déclenché un incendie samedi après-midi dans un immeuble à Buchs (SG), en mettant le feu à des oursons en gomme. Le sinistre a rapidement pu être maîtrisé. Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

L'incendie s'est produit peu après 15h00 sur le balcon d'un immeuble d'habitation, a indiqué dimanche la police cantonale de Saint-Gall. A leur arrivée, les secours ont constaté que le store d'un balcon était en feu.

L'enquête a révélé qu'un enfant de six ans est à l'origine de l'incendie. Selon la police, il se trouvait sur un balcon au-dessus de l'appartement concerné et a allumé des oursons en gomme avec un briquet, avant de les jeter plus bas. Un store a alors pris feu.

/ATS