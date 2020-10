Des perturbations à Berne entraînent des annulations de trains

A la suite d'une panne, 400 passagers de deux trains bloqués entre Berne et Wankdorf ont été évacués vendredi matin. A petit dérangement impact majeur: tout le trafic est-ouest de la Suisse est arrêté.

Lors d'un point de presse convoqué à la hâte vendredi à midi, le porte-parole des CFF, Raffael Hirt, a expliqué que la perturbation s'était produite peu avant 09h00, juste devant l'entrée est de la gare de Berne. En cause: l'IC61 en provenance de Bâle a arraché une ligne aérienne.

Deux trains étaient directement concernés par l'interruption, un IC de la Deutsche Bahn et un S-Bahn des CFF, qui aurait dû aller à Thoune. Les 300 à 400 passagers ont pu être évacués sans problème. L'opération s'est terminée en matinée.

Thomas Bettler, chef de l'intervention des CFF, a indiqué que la sécurité avait été la priorité absolue. Les lignes ont été fermées et les lignes aériennes coupées. Les passagers ont été évacués grâce à des trains d'extinction et de sauvetage en provenance de Berne et de Bienne. Les passagers ont ensuite été transportés à bord de navettes.

L'étape suivante a consisté à fournir des possibilités de remplacement aux nombreux voyageurs touchés et à organiser des déviations à grande échelle. Ensuite, il s'est agi de déplacer les trains bloqués, de prendre les dégâts en photo puis d'organiser les travaux de réparation.

A l'heure actuelle, les CFF voient deux solutions pour parer au blocage du trafic ferroviaire: essayer de dégager une ou deux voies pour que quelques trains puissent circuler ou prendre le temps de réparer la ligne arrachée avant de permettre à la circulation de reprendre normalement.

Emprunter la ligne du pied du Jura

Pour l'instant, les trains des grandes lignes transversales font demi-tour. Les passagers voyageant d'ouest en est doivent emprunter la ligne du pied du Jura pour se rendre à Berne via Neuchâtel. La liaison avec l'Oberland bernois se fait par la ligne Zollikofen-Ostermundigen, sans arrêt à Berne.

Quelle que soit la rapidité avec laquelle les réparations seront effectuées, les perturbations continueront pendant un certain temps, selon les CFF. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires régulièrement et à écouter attentivement des annonces à la gare.

Vendredi matin, environ la moitié des trains entre Berne et Zurich ont été annulés en raison de cette panne. Le trafic ferroviaire dans la région de Berne est fortement perturbé. Les trains en provenance de l'est de la Suisse ne peuvent pas non plus entrer en gare de Berne. Le secteur entre Berne et Wankdorf est un passage obligé pour tous les trains alémaniques à destination de Berne.

Une ligne de contact a également été endommagée vendredi matin dans la banlieue de Schönbühl (BE). Le trafic ferroviaire entre Berthoud (BE) et Berne était donc aussi limité. À Schönbühl, le trafic fonctionnait sur une seule voie et la gare peut être contournée.

