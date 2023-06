Des principes communs pour l'initiative sur les soins infirmiers

Cantons, employeurs et syndicats se sont entendus sur des principes communs sur la mise en oeuvre de l'initiative 'pour des soins infirmiers forts', acceptée en votation en novembre 2021. Ils réclament notamment la réalisation rapide de l'offensive sur la formation.

Ces mesures en matière de formation doivent déployer leurs effets dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi prévue pour le 1er juillet 2024, réclame une déclaration commune publiée jeudi.

Le texte prône également une amélioration des conditions de travail pour retenir le personnel. Il demande par ailleurs des adaptations au niveau des systèmes tarifaires, afin que le renchérissement et des mesures affectant les coûts du personnel puissent être pris en considération.

Le texte est signé par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), les associations d’employeurs (H+, Artiset et Curaviva, Aide et soins à domicile Suisse, senesuisse, Association Spitex privée Suisse ASPS) ainsi que les associations professionnelles et les syndicats (ASI, Syna, Unia, SSP).

