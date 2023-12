Des records de douceur battus au nord des Alpes

Alors que des pics de chaleur pour un mois de décembre ont été atteints ce week-end au Tessin, avec plus de 20 degrés en divers endroits, c'est au tour du nord des Alpes de battre des records de douceur en ce jour de Noël. Tel a notamment été le cas à Berne.

Le mercure est monté jusqu'à 13,5 degrés lundi dans la capitale fédérale, soit davantage que les 12 degrés du jour de Noël 2012, année qui détenait jusqu'à présent le record des mesures ce jour-là à Berne depuis qu'on les relève, en 1864, indique Meteonews sur son blog. L'institut météorologique a même mesuré 15 degrés à Bern-Belpmoos, dans la banlieue.

Des records de température pour un jour de Noël ont également été atteints de manière isolée dans d'autres stations de mesure au nord des Alpes, par exemple à Payerne VD (14°). Sans battre des records, les températures ont été douces partout en Suisse en ce jour de Noël, avec notamment 14,4 degrés à Fribourg-Posieux, 13,5° à Genève ou 12,9° à Delémont. Même en altitude, on a atteint jusqu'à 14,4° à Adelboden, à 1350 m, dans l'Oberland bernois.

L'air va rester plus doux que la moyenne en cette dernière semaine de l'année, selon Meteonews. Mercredi, l'isotherme zéro degré montera encore un peu plus haut qu'aujourd'hui, entre 3200 et 3400 mètres. Il fera alors exceptionnellement doux, surtout aux altitudes moyennes et élevées.

Ce n'est que vers la fin de l'année que de l'air plus froid reviendra. Il est donc déjà clair que décembre sera le 11e mois de l'année à atteindre un excédent par rapport à la moyenne climatique. Seul avril a été trop froid, souligne l'institut privé de météorologie.

