Des suppléants pour les députés - La population devra se prononcer

Le Grand Conseil vaudois veut se doter de députés suppléants. Il a accepté mardi à certaines conditions une motion du Vert Yannick Mauron qui propose de modifier la Constitution en ce sens. La population sera amenée à se prononcer.

'En moyenne, il manque entre douze et quatorze députés par séance plénière. Dans leur grande majorité il s'agit d'absences non volontaires. ll en résulte une vacance non négligeable qui peut influencer le résultat d'un vote', a déclaré Yannick Mauron.

Les congés maternité ou paternité, les conflits d’horaire ponctuels en raison d'impératifs professionnels inhérents au système de milice, ou encore les maladies et hospitalisations ne sont que des exemples de problèmes réels qui peuvent survenir et empêcher des personnes de siéger. Cette situation met la pression sur les personnes absentes, puisqu'elles savent pertinemment qu'elles feront perdre une voix à leur camp, a ajouté l'auteur de la motion.

/ATS