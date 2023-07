Des « traces indélébiles » pour la ville de La Chaux-de-Fonds (NE)

'La journée, qui a martyrisé la Métropole horlogère, laissera des traces indélébiles', a déploré lundi le président de la Ville de La Chaux-de-Fonds Jean-Daniel Jeanneret. La tempête a touché plusieurs milliers de bâtiments.

'La situation est maîtrisée pour l'heure', a relevé Jean-Daniel Jeanneret, en appelant à la plus grande vigilance tant pour les déplacements en ville qu'en forêt. L'épisode météorologique a notamment affecté ou détruit 200 bâtiments au Crêt-du-Locle, où sont basés de nombreux sites industriels.

Outre le décès, une personne d'une cinquantaine d'années, suite à la chute d'une grue place de la Gare, une quarantaine de blessés ont été accueillis par le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Cinq immeubles ont en outre été évacués par précaution, dont le centre commercial de Métropole, en raison de la présence d'une autre grue.

Les opérations ont impliqué plus de 100 policiers. Le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises a compté 83 interventions pompiers et 15 sanitaires.

/ATS