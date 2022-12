Des vents violents balayent la Suisse

De fortes rafales de vent, accompagnées de précipitations abondantes, ont balayé certaines régions de Suisse tôt vendredi matin. Au Jungfraujoch (BE), le vent a atteint 131 km/h. Dans l'Oberland bernois, certaines remontées sont à l'arrêt.

En plaine, la station météorologique bâloise de St. Chrischona a affiché la vitesse de vent la plus élevée, avec 83 km/h, a annoncé Meteonews.

Le vent a entraîné l'arrêt de l'exploitation du téléphérique entre Grindelwald Terminal et le Männlichen ainsi que du Männlichenbahn depuis Wengen, a précisé le service d'information ferroviaire Railinfo. La durée de l'interruption est indéterminée.

MétéoSuisse précise que les fortes précipitations persistantes, combinées à l’élévation de la limite du zéro degré et donc de la limite des chutes de neige, entraînent une rapide hausse des niveaux des cours d’eau vendredi et samedi. MétéoSuisse mentionne en particulier la Simme et le Doubs.

Danger d'avalanche

Du côté des avalanches, le danger est fort dans une grande partie du Valais, avertit l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF). Ailleurs, il est marqué.

/ATS