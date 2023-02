Deux détenus mineurs évadés d'un centre à Sierre rattrapés

Deux détenus mineurs, âgés de 16 et 17 ans, ont réussi à s'évader du centre éducatif fermé de Pramont à Sierre (VS) samedi après-midi. La police les a rattrapés environ une heure plus tard.

Les deux jeunes ont pris la fuite du centre éducatif fermé de Pramont vers 16h30. La police cantonale a immédiatement mis en place un vaste dispositif de recherche dans la région, a indiqué cette dernière dans un communiqué dimanche.

Après des recherches intensives sur le terrain, menées par la police cantonale avec le soutien de la police régionale des villes du centre, les deux jeunes hommes ont pu être interpellés et arrêtés environ une heure après leur évasion.

/ATS