Deux espèces d'oiseaux nicheurs sur cinq menacées en Suisse

Près de la moitié des espèces d'oiseaux dans le monde ont des effectifs en déclin tandis qu'une sur huit est sur la Liste rouge mondiale, selon un rapport de Birdlife. En Suisse, ce sont 40% des espèces d'oiseaux nicheurs qui sont menacés.

Au total, 1409 espèces d'oiseaux sont menacées ou en voie d'extinction dans le monde. Seules 6% des espèces voient leurs effectifs augmenter. C'est ce qui ressort du dernier rapport 'State of the World's Birds 2022', indique jeudi Birdlife Suisse.

Le rapport est publié tous les quatre ans. Selon les auteurs, les derniers chiffres sont 'plus inquiétants que jamais'. Un déclin a été enregistré pour près de la moitié des quelque 11'000 espèces d'oiseaux. De nombreuses populations sont déjà fortement décimées.

Selon les critères internationaux, 13% des espèces figurent sur la Liste rouge mondiale des espèces menacées, qui recense les espèces en danger ou au bord de l'extinction. 187 espèces sont déjà éteintes tandis que 9% des espèces sont 'potentiellement menacées'.

Situation plus critique en Suisse

Selon Birdlife, la situation est encore plus critique en Suisse: 40% des 205 espèces d'oiseaux nicheurs figurent sur la Liste rouge tandis que 20% sont sur la liste d'alerte des espèces potentiellement menacées. Depuis 2017, 25 espèces ont été classées dans une catégorie de menace supérieure. A l'inverse, la menace a reculé pour 17 espèces.

Birdlife précise qu'une comparaison directe des chiffres suisses et internationaux est délicate d'un point de vue méthodologique, mais ajoute que le constat de la mauvaise santé de l'avifaune en Suisse est confirmé par de nombreuses autres études.

Les espèces particulièrement menacées sont celles des milieux agricoles et des zones humides. En Europe, les populations d'oiseaux dans les milieux agricoles ont enregistré une baisse de 57% depuis 1980. Les oiseaux de montagne ont quant à eux chuté de 10% entre 2002 et 2014.

L'agriculture, plus grande menace

L'agriculture, en particulier son expansion et son intensification, constitue la plus grande menace pour les oiseaux et touche près de trois quarts (73%) des espèces menacées.

Birdlife estime que la Suisse a une responsabilité particulière pour un certain nombre d'espèces, notamment les cinq types d'oiseaux nicheurs figurant sur la liste d'alerte mondiale présents dans le pays: la perdrix bartavelle, le fuligule nyroca, le courlis cendré (bien que dans les faits éteint en Suisse), le gypaète barbu et le milan royal. S'y ajoutent 14 espèces d'oiseaux figurant sur la liste rouge européenne ou la liste d'alerte, dont le vanneau huppé, le lagopède alpin, le pipit farlouse et la tourterelle des bois.

/ATS