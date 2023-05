Deux séismes enregistrés en Suisse lundi

Deux séismes ont été enregistrés lundi en Suisse. Le premier s'est produit près de Zinal (VS) et le second dans la région de Porrentruy (JU). Tous deux ont vraisemblablement été ressentis dans les zones concernées, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La première secousse, de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter, a eu lieu à 18h29 à 7 kilomètres au nord de Zinal, écrit le SED. Un second séisme de magnitude 3,8 s'est produit à 21h16 à 14 km à l'ouest de Porrentruy. Il a pu être ressenti sur une zone étendue, notamment en France, où le réseau national de surveillance sismique (RENASS) l'a détecté.

Le RENASS parle d'un tremblement de terre 'modéré' de magnitude 4. Il n'a pas fait état de dégâts. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour des tremblements de terre de ces magnitudes, selon le SED.

En France, selon les témoignages recueillis lundi soir par le bureau central sismologique français, les secousses ont été principalement ressenties dans la région de Montbéliard et de Belfort, ainsi qu'en Alsace et dans les Vosges.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année en Suisse. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

/ATS